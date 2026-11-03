Inés Gómez Mont solicita amparo en EUA para recuperar su libertad

Corte de Florida revisará detención de la exconductora Inés Gómez Mont; ICE deberá justificar arresto a más tardar este miércoles

La expresentadora de televisión Inés Gómez Mont promovió un recurso judicial ante una corte federal de Estados Unidos con el objetivo de recuperar su libertad, luego de haber sido detenida por autoridades migratorias en Florida la semana pasada.

De acuerdo con documentos presentados ante la Corte de Distrito para el Sur de Florida, la defensa de Inés Gómez Mont interpuso una demanda de habeas corpus, figura jurídica similar al amparo, mediante la cual solicita revisar la legalidad de su detención y evitar que sea trasladada a otro centro de reclusión fuera del área de Miami.

La exconductora fue arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), presuntamente debido a que ya no contaría con una visa o autorización migratoria vigente para permanecer en territorio estadounidense. Actualmente permanece recluida en el Broward Transitional Center, en Pompano Beach, Florida.

El juez federal Jeffrey Kuntz ordenó a las autoridades migratorias justificar por qué Gómez Mont debe continuar bajo custodia, respuesta que deberá ser entregada a más tardar este miércoles. Sin embargo, negó una solicitud de suspensión inmediata para impedir que la conductora sea trasladada a otro centro de detención, al argumentar que dicha decisión corresponde al Departamento de Justicia estadounidense.

Como parte de su estrategia legal, los abogados de la presentadora incluyeron documentación relacionada con el tratamiento médico de una de sus hijas, con la finalidad de respaldar la petición de que permanezca en el área de Miami mientras se resuelve su situación migratoria. Los detalles del recurso permanecen bajo reserva judicial.

La detención ocurre en medio de los procesos legales que enfrenta junto con su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes desde 2021 son requeridos por autoridades mexicanas por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Según reportes periodísticos, Álvarez Puga también fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses en septiembre de 2025 y posteriormente obtuvo su liberación tras promover un recurso de habeas corpus, quedando su caso en manos de un juez migratorio.

La resolución del recurso presentado por Gómez Mont podría derivar en una audiencia ante un juez migratorio, quien determinará si existen condiciones para que continúe el proceso en libertad mientras se define su situación migratoria en Estados Unidos.