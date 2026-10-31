Inés Gómez Mont; arrestada en Estados Unidos por lavado de dinero

Aunque no se tienen detalles sobre la detención, las autoridades la acusan de presunta delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero

La conductora de televisión, Inés Gómez Mont, fue detenida este viernes en Florida, Estados Unidos, luego de permanecer prófuga de la justicia desde hace más de cinco años.

De momento no se tiene información precisa sobre las circunstancias de su detención, pero las autoridades la acusan de presunta delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero.

Esto llevó a que la Fiscalía General de la República girara una orden de aprehensión en su contra a petición de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Cabe resaltar que tanto Gómez Mont como su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, contaban con ficha roja de la Interpol, la cual fue cancelada apenas el 25 de septiembre.

Sus problemas no son nuevos

Esta no es la primera vez que la presentadora está envuelta en problemas con la justicia, pues en 2010, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el SAT registraron la oficina de la firma Álvarez Puga y Asociados.

Según las investigaciones, esta oficina contable asesoraba a sus clientes para registrar a sus empleados como socios o cooperativistas para no repartir utilidades, no pagar impuestos sobre la nómina ni seguridad social.

Pero eso no fue todo, pues en 2012 el New York Times publicó una investigación donde se descubrió que otra compañía de Álvarez Puga era una matriz de firmas fantasma.

Además, en 2016, Gómez Mont fue señalada de tener ingresos superiores a los presentados en su declaración de impuestos, por lo que pagó más de $2.6 millones de pesos en impuestos.