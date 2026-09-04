INE turna al OPLE queja de MC contra Alfonso Durazo

El partido acusa al gobernador de uso indebido de recursos y vulnerar la imparcialidad por sus dichos contra Luis Donaldo Colosio Riojas

El Instituto Nacional Electoral (INE) remitió al Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Sonora la queja presentada por Movimiento Ciudadano (MC) contra el gobernador Alfonso Durazo, por presunto uso indebido de recursos públicos y una posible vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad.

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE determinó que el asunto corresponde al ámbito local, debido a que la persona denunciada es el gobernador de Sonora. Por ello, será el organismo electoral de la entidad el encargado de analizar y, en su caso, resolver la denuncia.

MC presentó la queja ante el INE luego de que Durazo emitiera declaraciones sobre el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, también integrante de Movimiento Ciudadano, a raíz de los señalamientos realizados por el legislador durante sus intervenciones relacionadas con el segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El gobernador respondió públicamente a Colosio Riojas a través de su cuenta en X. En su mensaje, Durazo señaló que mantiene afecto por el senador, pero cuestionó sus posicionamientos y experiencia política.

“Luis Donaldo tiene mucho futuro, pero éste no le ha llegado todavía”, expresó el mandatario sonorense, quien agregó que al legislador aún le quedaba “mucho por aprender” y “mucho más aún por madurar”.

Durazo también sostuvo que la retórica, aun cuando pueda ser buena y efectista, no puede colocarse por encima de la experiencia.

Los señalamientos del gobernador fueron considerados por MC como elementos para presentar una denuncia por posible uso indebido de recursos públicos y por presunta afectación a los principios de imparcialidad y neutralidad que deben observar las autoridades.

Sin embargo, el INE determinó que, por tratarse de un gobernador y de hechos vinculados con el ámbito estatal, corresponde al OPLE de Sonora conocer el expediente.

Ahora será la autoridad electoral local la que deberá determinar si existen elementos para continuar con el procedimiento y establecer, conforme a sus atribuciones, si las conductas denunciadas constituyen alguna infracción electoral.