INE revisará contrato para producir credenciales de elector

Cualquier medida que se adopte deberá ponderar cuidadosamente las consecuencias operativas para garantizar la continuidad de los servicios sustanciales

El Instituto Nacional Electoral (INE) someterá a una revisión exhaustiva el contrato multianual para la producción de la credencial para votar, en el marco de la auditoría general a los contratos otorgados por la actual administración.

La decisión fue anunciada por la presidenta provisional del organismo, Blanca Cruz, luego de que salieran a la luz audios en los que el empresario Alfredo Hernández admite haber intervenido en dicha licitación, sumado a la difusión de fotografías que muestran a altos mandos de la empresa Cosmocolor reunidos con el mismo personaje.

Estas son las posibles sanciones

Cruz García explicó que, de acuerdo con los hallazgos que arroje la revisión y bajo el estricto cumplimiento del marco jurídico, este proceso podría derivar en acciones legales contundentes, que van desde la posible rescisión contractual hasta dar vista a otras autoridades competentes en caso de encontrarse indicios de irregularidades con sustento legal.

No obstante, la funcionaria aclaró que cualquier medida que se adopte deberá ponderar cuidadosamente las consecuencias operativas para garantizar la continuidad de los servicios sustanciales del instituto, tales como la emisión ininterrumpida de micas electorales y la correcta organización de los procesos democráticos.

Revisión general de contratos y fiscalización

La presidenta provisional detalló que la revisión jurídica se está llevando a cabo de manera coordinada entre las consejerías, sus equipos de asesores y las áreas técnicas del instituto, y aseguró que el INE mantendrá una postura de total apertura para atender los requerimientos de los órganos fiscalizadores.

Esta medida forma parte del acuerdo alcanzado el pasado martes por las consejerías del INE, mediante el cual se ordenó auditar la totalidad de los contratos del organismo —tanto los vigentes como los ya concluidos— con el objetivo de transparentar los procedimientos de adjudicación y los servicios amparados, con el acompañamiento directo del Órgano Interno de Control.