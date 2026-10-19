INE refuerza módulos para renovar credenciales antes de 2027

Los módulos fijos con doble turno tendrán jornadas de 12 horas, mientras que los de turno sencillo ofrecerán siete horas de servicio.

El Instituto Nacional Electoral (INE) amplió de 197 a 242 los módulos que operan con doble turno como parte de la Campaña Anual Intensa 2026-2027, con la que busca facilitar la inscripción de nuevos votantes y la actualización de credenciales antes de las elecciones del próximo año.

El refuerzo permitirá ofrecer jornadas de atención de 12 horas en esas sedes, ante una demanda prevista de hasta 10.7 millones de trámites durante la campaña. La estrategia incluye personal adicional y capacitación para aumentar la capacidad de servicio.

Buscan renovar 5.4 millones de credenciales

Uno de los principales objetivos es promover la renovación de 5.4 millones de credenciales que perderán vigencia durante 2026.

El llamado también está dirigido a quienes cambiaron de domicilio, necesitan corregir sus datos o perdieron su identificación.

Durante la campaña se pueden realizar inscripciones al Padrón Electoral, cambios de domicilio, correcciones de datos personales y de dirección, reincorporaciones al registro, renovaciones y reposiciones por robo, extravío o deterioro grave.

Actualizar el domicilio permite que el registro electoral corresponda al lugar donde vive actualmente la persona y que pueda votar en la casilla asignada a esa dirección.

Jóvenes de 17 años pueden adelantar su inscripción

La campaña contempla la incorporación de quienes cumplirán 18 años a más tardar el 6 de junio de 2027, incluso si alcanzan la mayoría de edad el mismo día de la elección.

Estos jóvenes pueden solicitar anticipadamente su primera credencial, sin esperar a su cumpleaños. El plazo anunciado para realizar inscripciones y modificaciones de datos concluye el 25 de enero de 2027.

La actualización del registro forma parte de los preparativos para la jornada electoral en la que se renovarán las 500 diputaciones de la Cámara de Diputados: 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional.

Los módulos fijos con doble turno tendrán jornadas de 12 horas, mientras que los de turno sencillo ofrecerán siete horas de servicio. Los módulos itinerantes y móviles operarán de lunes a viernes, también con jornadas de siete horas.

La ampliación no establece un horario único para todas las oficinas. Antes de acudir, los ciudadanos pueden revisar la ubicación, los días de servicio y el horario de cada sede en el portal oficial ubicatumodulo.ine.mx.

Qué documentos se necesitan para el trámite

El INE solicita un documento que acredite la nacionalidad mexicana, como acta de nacimiento o carta de naturalización, una identificación con fotografía y un comprobante de domicilio. Los documentos deben presentarse en original, sin tachaduras ni enmendaduras, conforme a los requisitos de cada trámite.

La credencial y la cita son gratuitas. La ciudadanía puede consultar los documentos aceptados y programar su atención mediante ine.mx/credencial, o solicitar orientación en INEtel al 800 433 2000.

El 25 de enero corresponde al límite anunciado para inscripciones y modificaciones de datos; no significa el cierre de todos los módulos ni debe confundirse con la fecha para recoger la credencial.