INE pide $47 mil millones de pesos de presupuesto para 2027

El organismo justifica el monto por la organización simultánea de cuatro elecciones, incluyendo el arranque de elecciones judiciales y comicios locales

En lo que se proyecta como uno de los ejercicios electorales más complejos y costosos en la historia del país, el Instituto Nacional Electoral (INE) alista la solicitud de un presupuesto aproximado de $47,000 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2027.

La cifra responde a la carga operativa sin precedentes que enfrentará el órgano autónomo, al coincidir en el mismo periodo la organización simultánea de cuatro procesos electorales, entre los que destaca el inicio de la preparación de comicios judiciales y las elecciones locales del ciclo posterior.

Un ejercicio 'atípico'

Al presentar el anteproyecto presupuestal, la consejera presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, defendió la bolsa de recursos solicitada y enfatizó que el monto no debe evaluarse bajo la métrica de años anteriores debido a las dimensiones del compromiso operativo.

"Por primera vez, el instituto incluye en el presupuesto cuatro procesos electorales. Es un ejercicio atípico que no tiene punto de comparación con presupuestos pasados", aseveró la titular del órgano electoral.

Así se 'repartirá' el presupuesto

El proyecto financiero proyectado por el árbitro electoral contempla la distribución del gasto en los siguientes rubros clave:

Organización de comicios: Se destinarán 17,395 millones de pesos directamente a la logística de los cuatro procesos (elecciones legislativas, locales de 2027, así como el arranque de los procesos judiciales y locales de 2028).

Financiamiento a partidos: Alrededor de 10,800 millones de pesos se canalizarán a las prerrogativas de los partidos políticos y a las candidaturas independientes.

Presupuesto precautorio: Se mantendrá una reserva de 4,736 millones de pesos destinada a la eventual realización de un ejercicio de revocación de mandato y consulta popular.

Si requieres verificar o ampliar la información sobre los mecanismos de participación o la estructura del organismo electoral, puedes consultar directamente el sitio del INE.