INE nombra a Ricardo Chincoya presidente de Transparencia

El Consejo General designó por unanimidad al exfuncionario del INAI para encabezar el Comité de Transparencia del instituto

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) designó por unanimidad a Ricardo Chincoya Zambrano como nuevo presidente del Comité de Transparencia, en sustitución de Juan Manuel Vázquez Barajas, quien dejó el organismo tras la salida de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei.

La designación se realizó durante una sesión extraordinaria, en la que los integrantes del Consejo General respaldaron la llegada de Chincoya Zambrano, quien cuenta con experiencia en instituciones relacionadas con el acceso a la información y la protección de datos personales.

¿Quién es Ricardo Chincoya Zambrano?

El nuevo presidente del Comité de Transparencia es exfuncionario del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), donde se desempeñó como secretario de Acuerdos y Ponencia de Datos Personales, además de jefe de Ponencia.

También ocupó el cargo de director de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo con el INE, Chincoya Zambrano cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados.

Mediante un comunicado, el instituto señaló que el funcionario tiene "con los conocimientos y la experiencia necesarios para integrar y presidir ese órgano colegiado".

Sale Juan Manuel Vázquez de la presidencia del Comité

Ricardo Chincoya asumirá las funciones que anteriormente desempeñaba Juan Manuel Vázquez Barajas, quien había encabezado el comité como encargado del despacho de la Dirección Jurídica.

Vázquez Barajas fue uno de los funcionarios que dejaron el INE durante los movimientos administrativos posteriores a la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del organismo.

¿Qué funciones tiene el Comité de Transparencia del INE?

El Comité de Transparencia es el órgano colegiado encargado de revisar y confirmar, modificar o revocar las determinaciones de las áreas del instituto relacionadas con el acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Entre sus atribuciones se encuentran resolver asuntos sobre ampliaciones de los plazos de respuesta, clasificación de información, declaraciones de inexistencia de documentos o datos personales, así como casos en los que las áreas del INE determinen que no son competentes para atender una solicitud.

Las resoluciones del comité pueden ser impugnadas ante el Órgano Interno de Control del INE, que funge como autoridad garante en la materia.