INE denunciará a Guadalupe Taddei ante la FGR

La denuncia buscará investigar posibles delitos cometidos durante su gestión y deslindar responsabilidades entre exfuncionarios

El Instituto Nacional Electoral presentará ante la Fiscalía General de la República una denuncia por posibles delitos cometidos durante la gestión de Guadalupe Taddei, quien estuvo al frente del organismo del 3 de abril de 2023 al 26 de octubre de 2026, así como contra cualquier funcionario que resulte responsable por presuntas irregularidades en contrataciones y proveedores.

La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, informó que las 10 consejerías acordaron instruir a sus equipos jurídicos para preparar el recurso, con el propósito de que la Fiscalía investigue los hechos y determine si existen responsabilidades penales.

Precisó que la denuncia no incluirá una lista cerrada de nombres, sino que abarcará a cualquier persona que pudiera estar involucrada, desde la exconsejera presidenta hasta integrantes de la Secretaría Ejecutiva y otras áreas administrativas.

Cruz adelantó que el Consejo General aprobará el jueves una serie de medidas administrativas emergentes para facilitar las investigaciones. Entre ellas, se contempla garantizar el acceso de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la documentación relacionada con las adquisiciones y contratos bajo sospecha, así como adoptar medidas para resguardar los expedientes correspondientes.

La consejera presidenta provisional aclaró que el INE no puede determinar qué delitos pudieron cometerse ni señalar anticipadamente a los responsables, pues esa atribución corresponde a las autoridades competentes.

Añadió que, además de la intervención de la FGR, existen revisiones en curso por parte de la ASF y del Órgano Interno de Control del Instituto, cuyos resultados permitirán deslindar responsabilidades.