INE da registro a Somos México y Construyendo Sociedades de Paz

El INE negó el registro a las organizaciones México Tiene Vida y Que Siga la Democracia, al detectar irregularidades en sus procesos de constitución

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el registro de nuevos partidos políticos que cumplieron con el número de afiliados requeridos, entre ellos Construyendo Sociedades de Paz y Personas Sumando en 2025, que operará bajo el nombre de “Somos México”, con lo que podrán competir en los próximos procesos electorales.

En sesión extraordinaria, el órgano electoral señaló que, aunque las organizaciones acreditaron los requisitos formales, se detectaron diversas irregularidades en sus procesos de afiliación, entre ellas presuntos intentos de soborno, entrega de dádivas y otras prácticas indebidas, con un total de 41 incumplimientos, incluyendo casos de violencia política de género.

En contraste, el INE negó el registro a las organizaciones México Tiene Vida y Que Siga la Democracia, al detectar irregularidades en sus procesos de constitución, entre ellas la participación de ministros de culto en asambleas y anomalías financieras, por lo que no alcanzaron el aval para convertirse en partidos políticos nacionales.

Nuevos partidos aprobados por el INE

Somos México (Personas Sumando en 2025)

Surge de la llamada “Marea Rosa” que apoyó a Xóchitl Gálvez en 2024

Encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo, exdirigente del PRD

Se presenta como frente opositor

Señalamientos del INE por posibles afiliaciones indebidas y prácticas cuestionadas en su registro

Construyendo Sociedades de Paz