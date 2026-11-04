INE confirma 30 renuncias tras la salida de Guadalupe Taddei

Para las primeras vacantes, el Consejo planteó evaluar a personal con experiencia en las propias áreas y designar encargados de despacho

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó este martes 3 de noviembre que acumula 30 bajas por renuncia tras la salida de Guadalupe Taddei Zavala de la presidencia.

Las salidas alcanzan tanto a su oficina como a áreas de informática, comunicación y registro de electores, mientras el Consejo General revisa su estructura ejecutiva rumbo a las elecciones de 2027.

La oficina de Taddei concentra 19 de las 30 bajas

El instituto registró 17 renuncias en la oficina de la expresidenta, incluida la de su jefe de oficina, Carlos Daniel Luna Rosas. En un renglón separado, el mismo comunicado contabilizó otras dos bajas de personal operativo adscrito a esa oficina.

Entre las salidas de otras áreas figuran las de José Alberto Pérez de Acha, de Servicios de Informática, Iliana Araceli Hernández Gómez, de Igualdad de Género y No Discriminación, y Sergio Uzeta Murcio, de Comunicación Social. También renunciaron Alfonso Burciaga Esparza, de Recursos Materiales, y Juan Manuel Vázquez Barajas, jefe de oficina de la Secretaría Ejecutiva.

El recuento incluye a Pedro Pablo Chirinos Benítez, quien encabezó la unidad de vinculación con los organismos electorales locales y después ocupó un cargo en Prerrogativas y Partidos Políticos. Las cinco bajas restantes se distribuyen entre esa dirección, Administración y el Registro Federal de Electores.

El Consejo General revisa los cargos de primer nivel

Las diez consejerías revisan de manera conjunta la integración de la Junta General Ejecutiva y los puestos de primer nivel. El análisis también abarca procesos de contratación que, a partir de información pública reciente, ameriten una revisión.

Para las primeras vacantes, el Consejo planteó evaluar a personal con experiencia en las propias áreas y designar encargados de despacho. El boletín del 3 de noviembre aún no detalla quién cubrirá cada puesto.

Tras la renuncia de Taddei el 26 de octubre, el Consejo General designó por unanimidad a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional. Ella aseguró que los preparativos electorales seguirán conforme al calendario. La Cámara de Diputados deberá nombrar a la persona que completará el periodo de la presidencia vacante.