Indep subastará terreno ligado a 'El Mencho' en Tapalpa

El predio ubicado dentro del exclusivo Tapalpa Country Club tiene un valor inicial superior a los 12 millones de pesos y será ofertado el próximo 28 de mayo

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) pondrá en subasta un terreno ubicado dentro del exclusivo fraccionamiento Tapalpa Country Club, en Tapalpa Country Club, zona donde presuntamente se ocultaba Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El predio forma parte de la próxima subasta a sobre cerrado programada para el 28 de mayo y cuenta con un precio base de venta de 12 millones 939 mil 520 pesos.

De acuerdo con el listado oficial de bienes del Indep, el terreno rústico tiene una superficie superior a los 13 mil metros cuadrados y fue transferido por la Tesorería de la Federación.

La institución señala que la propiedad cuenta con escritura y posesión, además de que puede ser visitada previamente por personas interesadas en participar en la puja.

Según la ubicación compartida por el propio Indep mediante Google Maps, el predio se localiza justo arriba de las cabañas donde habría permanecido “El Mencho” antes del operativo militar realizado en febrero pasado.

Subasta incluirá decenas de propiedades

La subasta contempla un total de 211 bienes inmuebles distribuidos en 75 lotes, entre ellos:

12 locales comerciales.

23 casas habitación.

Seis inmuebles mixtos.

34 terrenos.

Los bienes provienen de diversas entidades federales como la Fiscalía General de la República, la Tesorería de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria y otros organismos públicos.

En las bases de participación, el Indep advierte que no aceptará reclamaciones posteriores a la venta ni asumirá responsabilidad sobre el uso que los compradores den a las propiedades adquiridas.

Asimismo, detalla que algunos inmuebles podrían carecer de antecedentes de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad, por lo que gastos notariales, impuestos y trámites correrán a cargo de quien resulte ganador.

Otros terrenos alcanzan valores millonarios

Entre los bienes más costosos incluidos en la subasta destacan:

Un lote de terrenos en Zihuatanejo valuado en 465.2 millones de pesos.

24 terrenos en Costa Mujeres con un valor cercano a los 500 millones de pesos.

Predios en Tlajomulco por más de 134 millones de pesos.

Un terreno en Zapopan valuado en 13.8 millones.

Así funciona la subasta a sobre cerrado

El Indep explicó que la modalidad de subasta a sobre cerrado consiste en que los participantes entregan sus propuestas sin conocer las ofertas del resto de competidores.

Posteriormente, los sobres son abiertos públicamente y el inmueble se adjudica a quien presente la propuesta económica más alta.

La recepción de ofertas se realizará el 28 de mayo y el proceso será transmitido mediante el canal oficial del instituto en YouTube.

Tapalpa Country Club es un complejo residencial y turístico ubicado a unos minutos del centro de Tapalpa y rodeado por bosques de pino y encino.

El sitio cuenta con cabañas de lujo, suites familiares, restaurante, salones para eventos y amplias áreas verdes.

Según reportes oficiales, el líder del CJNG fue localizado en este complejo tras labores de inteligencia militar realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Durante el operativo en el que murió Oseguera Cervantes, autoridades encontraron en la cabaña alimentos, medicamentos, objetos religiosos y artículos personales relacionados con el capo.