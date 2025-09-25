Indagan ataque contra auto donde viajaba nieta de Rubén Rocha

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya confirmó que el motivo del ataque fue un 'intento de despojo' de la camioneta

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles que autoridades gubernamentales indagan el ataque a tiros ocurrido en la víspera contra un vehículo en el que viajaba la nieta del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el cual podría haber sido un intento de robo.

“Se está investigando cuál fue la causa. Parece que la causa fue el robo del vehículo. No necesariamente la causa está vinculada con la familia, pero de todas maneras se están haciendo todas las investigaciones y el gabinete de seguridad va a seguir dando la información”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

El martes, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, informó sobre el ataque registrado en el bulevar Jesús Kumate, en la salida sur del municipio de Culiacán, capital del estado.

De acuerdo con la información oficial, la menor salió ilesa mientras que varios integrantes del esquema de seguridad resultaron lesionados.

Así mismo, un autobús que se encontraba cerca del vehículo fue impactado también con las balas.

Por su lado, Rocha Moya, confirmó -en un mensaje en redes sociales- que el motivo del ataque fue un “intento de despojo” de la camioneta en la que viajaba su nieta.

“Respecto a la agresión sufrida a elementos de la SSP Sinaloa en Culiacán, derivada de un intento de despojo de camioneta, informo que los agentes lesionados ya reciben atención médica. En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa”, detalló el mandatario estatal.

Sheinbaum aseveró, no obstante, que “no se descarta ninguna hipótesis, porque así debe ser y la Fiscalía tiene que hacer las investigaciones con el apoyo del gabinete de seguridad”.