Indagan a chofer tras asesinato de sacerdote en Guerrero

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la investigación por la muerte del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, ocurrida en Guerrero, apunta al chofer del religioso como el principal sospechoso del crimen.

“Todo indica que él muere arriba de su camioneta, lo matan arriba de su camioneta cuando iba a salir a dar una misa”, explicó el funcionario.

El titular de Seguridad señaló que no existe ningún indicio de que el sacerdote haya estado vinculado con actividades ilícitas o que haya recibido amenazas previas.

FGR y Gobernación acompañan el caso

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Gobernación ha estado en contacto con la Iglesia católica desde los primeros momentos del caso, como parte del seguimiento institucional y de apoyo a las investigaciones.

Mientras tanto, García Harfuch detalló que el presunto responsable se encuentra prófugo y que aún no se determina el móvil del asesinato.

El hallazgo y las primeras diligencias

El cuerpo del sacerdote fue localizado el domingo en la carretera federal Iguala–Chilpancingo, entre los puntos conocidos como Casa Verde y El Platanal, poco después de las 15:00 horas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó que se abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado en contra de quien o quienes resulten responsables.

Pantaleón Estrada estuvo al frente del templo de San Cristóbal en Mezcala durante ocho años, y era una figura muy querida por su comunidad.

Por su parte, la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa anunció que este martes 7 de octubre se realizarán dos misas de cuerpo presente, una en la Parroquia de San Cristóbal, Mezcala, y otra en la Parroquia de San Francisco, Iguala.

Posteriormente, el cuerpo será trasladado a La Changata, su tierra natal, donde se celebrará el funeral el miércoles a las 9:00 horas.