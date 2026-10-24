Indaga FGR caso de corrupción ligado al exfiscal César 'N'

La FGR investigará presuntos actos ilícitos en casinos imputados a César 'N', quien cumple prisión preventiva por traición a la patria.

La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó este viernes de la apertura de una nueva línea de investigación sobre presuntos actos de corrupción del exfiscal general del estado norteño de Chihuahua, César "N", encarcelado por presunta traición a la patria por permitir que agentes estadounidenses participaran sin autorización en un operativo antidrogas.

En un comunicado, la Fiscalía detalló que la investigación surgió tras una reunión entre su titular, Ernestina Godoy, y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, quien compartió información sobre presuntos "actos de corrupción" del exfiscal estatal.

Los señalamientos están relacionados con "casinos y prestanombres, sobre lo cual la gobernadora facilitaría la información respectiva, lo que motivó la apertura de una nueva línea de investigación", apuntó la autoridad.

La nueva indagatoria se suma a dos procesos penales contra Jáuregui, uno por traición a la patria y otro por ejercicio ilegal del servicio público, relacionados con la participación de presuntos agentes de la CIA en un operativo antidrogas en abril pasado.

La Fiscalía agregó que Campos "responsabilizó al exfiscal general del Estado sobre los hechos acontecidos en Chihuahua, en los que intervinieron personas de nacionalidad extranjera".

En la conversación también se abordaron las imputaciones por traición a la patria, en el fuero federal, además de delitos del fuero común, señaló la FGR sin dar más detalles.

Añadió que la reunión fue realizada a solicitud de la gobernadora de Chihuahua.

En el encuentro también participó David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) de la FGR.

El 19 de abril, dos agentes de Estados Unidos y dos funcionarios mexicanos murieron en un accidente de carretera cuando regresaban de un operativo antidrogas en la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos.

Durante el operativo, autoridades de Chihuahua participaron en el hallazgo de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas, y según la investigación federal, lo hicieron con presencia de agentes de Estados Unidos sin la autorización exigida por la legislación mexicana.

El caso escaló en los últimos días con la detención y encarcelamiento de Jáuregui, quien renunció a la fiscalía estatal el 27 de abril tras reconocer fallos institucionales de información y supervisión.

Esta semana, un juez le impuso prisión preventiva por la acusación federal de presunta traición a la patria y, en paralelo, fue procesado en Chihuahua por ejercicio ilegal del servicio público.