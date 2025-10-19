Incrementan 76 muertos y 39 desaparecidos por lluvias en México

Según el reporte oficial, es Veracruz la entidad que presenta la mayor cifra de personas fallecidas con 34 muertes y daños en 40 municipios

De acuerdo con las cifras brindadas por el Gobierno de México, se informó que al menos 76 personas perdieron la vida y 48 más continúan desaparecidas a causa de las fuertes lluvias registradas hace unos días en cinco entidades del país.

De acuerdo con el reporte oficial, Veracruz se consolida como el estado con más decesos a causa de las inundaciones con al menos 34 personas sin vida, en su mayoría del municipio de Poza Rica. La única entidad de las cinco afectadas que se mantiene con saldo blanco es San Lus Potosí.

Con base al reporte expedido por el micrositio creado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum para publicar los avances del fenómeno natural se reportan las siguientes cifras:

Veracruz: 34 muertos y 14 desaparecidos

Hidalgo: 22 muertos y 20 desaparecidos

Puebla: 19 muertos y cinco desaparecidos.

Querétaro: Un muerto.

Por su parte, La Comisión Federal de Electricidad afirmó que en promedio, el 98.48% de las familias afectadas por la falta de energía eléctrica ya cuentan con el servicio, el cual ya es brindado en su totalidad a los estados de San Luis Potosí y Querétaro.

Se presume que 664 caminos y carreteras de dichas entidades sufrieron diversas afectaciones por deslaves o derrumbes provocados por las fuertes precipitaciones registradas. Sin embargo, se informó que 335 caminos ya fueron abiertos y continúan las labores en 329 para reaperturarlos lo antes posible.

Ante el fenómeno, se abrieron 297 centros y puntos de acopio y se utilizaron 1,384 máquinas pesadas para liberar caminos. En total, alrededor de 22,436 personas se dedicaron a brindar atención a la emergencia.