Incineran más de media tonelada de drogas en Edomex

Este procedimiento federal se llevó a cabo en el municipio de San Juan Teotihuacán, donde se destacaban drogas como cocaína, metanfetamina y marihuana

La Fiscalía General de la República (FGR) incineró más de media tonelada de diversos narcóticos en el Estado de México.

En un comunicado, la dependencia federal detalló que se efectuó la quema de 565 kilos, 242 gramos de la droga a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) por conductor de su Fiscalía Federal en la Ciudad de México.

Incinera #FGR más de media tonelada de narcóticos, entre cocaína, metanfetamina y marihuana; la #FECOR, por conducto de su Fiscalía Federal en la Ciudad de México, llevó a cabo el evento de incineración en las instalaciones del Campo Militar 37-A, en San Juan Teotihuacán, Estado… pic.twitter.com/sP2kGXTVLX — FGR México (@FGRMexico) September 29, 2026 En las instalaciones del Campo Militar 37-A, en San Juan Teotihuacán, Estado de México, se llevó a cabo este procedimiento donde se destacaban drogas como cocaína, metanfetamina y marihuana. Estas acciones se efectuaron por parte de agentes del Ministerio Público de la Federación (MPF), personal del Órgano Interno de Control (OIC), peritos en materia de fotografía y química forense de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).