Incineran Marina y FGR tonelada y media de droga en Guerrero

La destrucción del estupefaciente se realizó bajo la supervisión de autoridades ministeriales y navales, quienes verificaron el cumplimiento del procedimiento.

Como parte de las acciones para combatir el tráfico de drogas en México, la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR) llevaron a cabo la incineración de aproximadamente 1,509 kilogramos de clorhidrato de cocaína asegurados previamente en el estado de Guerrero.

La destrucción del estupefaciente se realizó bajo la supervisión de autoridades ministeriales y navales, quienes verificaron el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la ley para la disposición final de sustancias ilícitas.

Supervisan proceso de destrucción

Durante el acto participaron representantes de la FGR y de la Armada de México, quienes dieron fe de la destrucción total de la droga. Además, personal del Órgano Interno de Control de la Fiscalía supervisó que el proceso de incineración se desarrollara conforme a la normatividad vigente.

Peritos especializados también verificaron la identidad química del clorhidrato de cocaína antes de su destrucción.

Droga fue asegurada en costas de Guerrero

La cocaína incinerada había sido decomisada en distintas operaciones realizadas por personal naval en las costas de Guerrero, como parte de las labores permanentes de vigilancia marítima para combatir el tráfico de estupefacientes y otras actividades ilícitas.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, estos aseguramientos contribuyen a afectar la capacidad operativa y financiera de grupos delictivos dedicados al narcotráfico, además de impedir que estas sustancias lleguen a las calles y representen un riesgo para la población.

Las autoridades señalaron que la coordinación entre la Semar y la FGR forma parte de las acciones contempladas en la Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030.