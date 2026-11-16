La destrucción se realizó en las instalaciones del Segundo Batallón de Infantería, en Cuauhtémoc, con la participación de autoridades ministeriales

Narcóticos vinculados con 141 investigaciones en cinco municipios de Chihuahua fueron destruidos mediante una incineración coordinada por la Fiscalía General de la República (FGR) y Defensa. El procedimiento incluyó más de 2.5 toneladas de drogas y casi 2.3 millones de cigarrillos, informó la institución este domingo 15 de noviembre.

La destrucción se realizó en las instalaciones del Segundo Batallón de Infantería, en Cuauhtémoc, con la participación de autoridades ministeriales, militares y peritos.

Droga procedía de investigaciones en cinco municipios

Los narcóticos fueron asegurados mediante actuaciones de instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno. Estaban relacionados con expedientes por delitos contra la salud correspondientes a Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Ojinaga, Parral y Chihuahua.

Entre las sustancias incineradas había clorhidrato de cocaína, clorhidrato de metanfetamina, marihuana, heroína y pastillas psicotrópicas. La FGR no desglosó el peso de cada tipo de droga ni las fechas de los aseguramientos.

El volumen total fue de 2 toneladas, 558 kilos, 624 gramos y 32 miligramos. También se destruyeron diez unidades adicionales de narcótico, cuya presentación no fue especificada.

Destruyen casi 2.3 millones de cigarrillos

La jornada incluyó la incineración de 2 millones 299 mil 990 cigarrillos y diversos objetos relacionados con delitos. El comunicado no detalló la procedencia de los productos de tabaco ni la cantidad y características de los otros materiales.

El procedimiento estuvo bajo la responsabilidad de un agente del Ministerio Público federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Chihuahua. Representantes del Órgano Interno de Control de la FGR verificaron el peso y las características de las sustancias.

Al acto asistieron Richard Urbina Vega, titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, autoridades militares, representantes de la Fiscalía en el estado, integrantes de la Policía Federal Ministerial y peritos de la institución.