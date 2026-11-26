De acuerdo con la dependencia, el narcótico decomisado es resultado de las acciones realizadas por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad

La Fiscalía General de la República (FGR) destruyó este miércoles alrededor de 916 kilos de una sustancia que contenía fentanilo, asegurada durante distintos operativos desplegados en Baja California.

El procedimiento se llevó a cabo en las instalaciones de una empresa ubicada en el municipio de Ensenada, donde la sustancia fue trasladada para su destrucción en un horno industrial.

Destruye #FGR más de 916 kg de sustancia que contenía fentanilo, asegurada en diversos operativos en Baja California. Más información ▶️ https://t.co/oMvRHYHhtK #ComunicadoFGR https://t.co/muq5GJLgk1 — FGR México (@FGRMexico) November 25, 2026 De acuerdo con la dependencia federal, el narcótico decomisado es resultado de las acciones realizadas por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, así como por autoridades estatales. La dependencia señaló que estas acciones permiten dar destino final a las sustancias aseguradas durante operativos contra los delitos contra la salud y evitar que los narcóticos lleguen a las calles y afecten a la población.