Incineran 3.8 toneladas de estupefacientes en Sinaloa

Destacaron que este tipo de operativos forman parte de una estrategia permanente para garantizar la seguridad y la paz en Sinaloa

Autoridades federales y estatales llevaron a cabo la incineración de más de 3.8 toneladas de estupefacientes, así como 5,291 litros y 18,362 unidades de sustancias y objetos del delito, en un operativo realizado este 9 de abril de 2026 en Sinaloa.

Operativo coordinado entre autoridades

El acto protocolario fue encabezado por el fiscal general de la República en Sinaloa, Efraín Alonso Gastélum Padilla, con la participación de corporaciones de los tres órdenes de gobierno, entre ellas la SEDENA, Marina, SSPC, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Durante la jornada también estuvo presente el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, quien formó parte del despliegue institucional para supervisar la destrucción del material asegurado.

Evitan distribución de drogas en la población

Las autoridades señalaron que con la eliminación de estos narcóticos se evita que lleguen a niños, jóvenes y adultos, reforzando las acciones para contener el consumo y distribución de sustancias ilícitas en la entidad.

Asimismo, destacaron que este tipo de operativos forman parte de una estrategia permanente para garantizar la seguridad y la paz en Sinaloa, mediante el trabajo coordinado entre instancias federales y estatales.

Parte de una estrategia nacional contra el narcotráfico

La incineración de droga asegurada representa la etapa final de procesos ministeriales derivados de operativos, cateos y decomisos realizados en distintas regiones del estado.

Este tipo de acciones se han intensificado en los últimos meses, en los que Sinaloa se ha mantenido como uno de los puntos prioritarios en el combate a la producción y tráfico de drogas.

Operativos recientes refuerzan acciones en Sinaloa

En semanas recientes, autoridades federales han llevado a cabo operativos de gran escala en la entidad, incluyendo la destrucción de más de 120 toneladas de narcóticos y precursores químicos, así como el desmantelamiento de laboratorios clandestinos.

Estos aseguramientos incluyen sustancias utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas, como metanfetaminas y fentanilo, lo que evidencia la relevancia estratégica del estado en la lucha contra el crimen organizado.

Golpe a la estructura del crimen organizado

Las incineraciones no solo representan la eliminación física de la droga, sino también un impacto directo en las finanzas de los grupos delictivos, al impedir la comercialización de los estupefacientes asegurados.

Con estas acciones, las autoridades reiteraron su compromiso de continuar con operativos coordinados que permitan debilitar las redes de producción y distribución de droga en el país.