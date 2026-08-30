Incinera la FGR toneladas de químicos y droga en Nayarit

La dependencia federal inutilizó químicos de un laboratorio clandestino, narcóticos y casi 400 máquinas tragamonedas en Acaponeta.

La Fiscalía General de la República (FGR) destruyó en Nayarit más de 13.5 toneladas y 21 mil litros de precursores químicos relacionados con el aseguramiento de un posible laboratorio clandestino, además de casi una tonelada de narcóticos y cientos de máquinas tragamonedas vinculadas con diferentes investigaciones.

La diligencia se realizó en las instalaciones del 86 Batallón de Infantería, en el municipio de Acaponeta, con la participación de autoridades federales y estatales encargadas de verificar la eliminación del material asegurado.

Destruyen sustancias vinculadas con posible laboratorio

El volumen de precursores estuvo compuesto por 13 toneladas, 561 kilos, 595 gramos de sustancias contabilizadas por peso, así como 21 mil 677 litros, 870 mililitros de productos químicos medidos por volumen.

De acuerdo con la información oficial, estos materiales estaban relacionados con el aseguramiento de un posible laboratorio clandestino localizado durante acciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Las autoridades no revelaron la ubicación del inmueble, la clase de sustancias químicas eliminadas ni la organización criminal presuntamente relacionada con el lugar. Tampoco se informó sobre personas detenidas como parte de ese aseguramiento.

Incineran cerca de una tonelada de diferentes drogas

Durante el procedimiento también fueron incinerados 943 kilos 74 gramos de narcóticos provenientes de distintas investigaciones y operativos desarrollados por instituciones de seguridad y procuración de justicia.

La mayor parte correspondió a 415 kilos 197 gramos de marihuana y 337 kilos 227 gramos de plantas de cannabis. También fueron destruidos 170 kilos y 716 gramos de clorhidrato de metanfetamina.

El resto comprendió plantas de amapola, opio, clorhidrato de heroína, clorhidrato de cocaína, semillas de marihuana y una unidad de delta-9-tetrahidrocannabinol.

Eliminan 393 máquinas tragamonedas en Acaponeta

La jornada incluyó la destrucción de 393 máquinas tragamonedas y 56 objetos relacionados con hechos delictivos, los cuales formaban parte de diversas carpetas de investigación.

La ceremonia fue encabezada por el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, y contó con la intervención del Ministerio Público Federal, personal del Órgano Interno de Control de la FGR, peritos y agentes de la Policía Federal Ministerial.

También participaron representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Marina, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, Secretaría de Gobernación, Fiscalía de Nayarit, Tribunal Superior de Justicia estatal y organismos de derechos humanos.

La destrucción del material tuvo como finalidad evitar que las sustancias, drogas y objetos asegurados regresaran a circuitos ilícitos, además de afectar las cadenas de suministro empleadas para la fabricación y distribución de narcóticos.