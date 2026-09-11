Incinera la FGR más de 660 kilos de droga en Michoacán

Elementos federales y peritos en química forense verificaron la destrucción de marihuana, metanfetamina, cocaína y fentermina.

Con el objetivo de dar cumplimiento al destino legal de narcóticos asegurados en diversas investigaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la incineración de 661 kilos, 490 gramos, 384 miligramos de narcóticos, cuatro mil 998 unidades de pastillas y 201 litros, 748 mililitros de sustancias diversas.

Las sustancias incineradas fueron marihuana, metanfetamina, clorhidrato de cocaína, acetona, fentermina, clonazepam, clobenzorex, entre otras.

El procedimiento se realizó en las instalaciones del Recinto Ferial, en Charo, Michoacán, con el apoyo del Ministerio Público de la Federación (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Michoacán, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal pericial especializado en química forense, quienes participaron en la identificación, verificación y documentación del procedimiento.

Supervisión oficial y autoridades participantes

En la diligencia estuvo presente personal del Órgano Interno de Control de la FGR, quien dio fe del pesaje y tipo de sustancias destruidas, ante la presencia de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).