Incinera FGR miles de artículos apócrifos en CDMX

Autoridades federales inhabilitaron ropa, discos, vapeadores y certificados apócrifos asegurados en diversos operativos.

La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la destrucción de 37 mil 318 indicios del delito vinculados con investigaciones por uso de documento falso y delitos contra la propiedad industrial, comúnmente conocidos como piratería.

Los objetos destruidos formaban parte de un total de 234 expedientes, entre carpetas de investigación y averiguaciones previas tramitadas por las autoridades federales.

La diligencia fue efectuada en las instalaciones de una bodega de objetos asegurados ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. El procedimiento estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), mediante su representación federal en la capital del país.

Colaboración institucional y material destruido

En el acto de destrucción participaron representantes del Ministerio Público de la Federación (MPF), elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal verificador del Órgano Interno de Control (OIC) de la propia FGR, garantizando el cumplimiento de los protocolos legales.

Entre el material inhabilitado figuraban diversos artículos apócrifos y decomisados, tales como ropa deportiva, calzado, videogramas, fonogramas, discos compactos, vapeadores, gorras y mochilas.

Asimismo, se destruyeron documentos falsificados, incluidos certificados de educación media superior, credenciales para votar y actas de nacimiento, además de insignias falsas de la Guardia Nacional, teléfonos celulares, tabletas, motores, básculas y piezas para sistemas sísmicos.