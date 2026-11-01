Incinera FGR más de 1.8 toneladas de narcóticos en Oaxaca

La fiscalía destruyó 1,813 kilos de marihuana, cocaína y metanfetaminas en las instalaciones del 98.º Batallón en Santa María Huatulco.

Un total de mil 813 kilogramos, 919 gramos y 350 miligramos de diversos narcóticos fueron incinerados por la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Oaxaca, sustancias que se encontraban vinculadas a carpetas de investigación por delitos federales.

El acto de destrucción de los enervantes se llevó a cabo en las instalaciones del 98.º Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), ubicado en el municipio de Santa María Huatulco. La diligencia se desarrolló en coordinación con el Ministerio Público de la Federación (MPF) y bajo la supervisión de personal del Órgano Interno de Control (OIC), autoridad encargada de verificar el conteo, pesaje e identificación de los narcóticos.

Sustancias destruidas y participación interinstitucional

Lo incinerado incluyó sustancias como marihuana, clorhidrato de cocaína, clorhidrato de metanfetamina, entre otras.

Durante el evento de destrucción se contó con la presencia de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos oficiales adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Asimismo, en el procedimiento participaron funcionarios del Gobierno del Estado de Oaxaca, representantes de la Defensa, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca.