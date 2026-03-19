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Incendios arrasan 3,200 hectáreas en Jalisco

Por: Vanessa Aguilar

18 Marzo 2026, 23:20

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Incendios forestales han consumido 3,200 hectáreas en Jalisco; brigadistas y apoyo aéreo mantienen el control al 50% en cinco frentes activos

Incendios arrasan 3,200 hectáreas en Jalisco

Un bloque de incendios forestales, activo desde el pasado fin de semana, ha devastado ya 3,200 hectáreas en los límites de los municipios de Cabo Corrientes y Tomatlán, en Jalisco.

Pese al despliegue de brigadistas y apoyo aéreo, las condiciones meteorológicas han dificultado el combate a las llamas, que actualmente se concentran en cinco puntos críticos.

Isaac Márquez, coordinador de Manejo del Fuego de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, informó que el siniestro se originó en las comunidades de Llano Grande de Ipala y El Mirador.

Hasta el momento, el control de la emergencia se reporta apenas al 50%, con un avance de liquidación del 20%.

Debido a la complejidad del terreno, decenas de brigadistas están siendo trasladados vía aérea mediante helicópteros para atacar los frentes activos. El operativo cuenta con una fuerza de tarea interinstitucional que incluye a Ejército Mexicano y Guardia Nacional, Conafor (Comisión Nacional Forestal), Unidades estatales y municipales de Protección Civil.

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