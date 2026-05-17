Incendio y explosiones en maquiladora alarman en Ciudad Juárez

Las llamas alcanzaron cajas de materia prima y destruyeron contenedores de camiones estacionados afuera de las bodegas de descarga.

Un incendio de grandes dimensiones consumió una planta maquiladora dedicada al área de plásticos en Ciudad Juárez, Chihuahua, y provocó una enorme columna de humo negro visible desde distintos puntos de la ciudad y hasta en El Paso, Texas.

El fuego generó alarma entre habitantes de la zona fronteriza debido a la intensidad de las llamas y a las explosiones registradas dentro del complejo industrial.

Humo negro alcanzó varias zonas de la frontera

La magnitud del incendio provocó que el humo se extendiera rápidamente sobre la zona poniente de Ciudad Juárez y sectores cercanos de Texas.

Usuarios en redes sociales compartieron imágenes donde se observó cómo la densa nube negra cubrió gran parte del cielo e incluso redujo la visibilidad del sol en el área afectada.

El siniestro ocurrió en un terreno ubicado cerca de la antigua fábrica de dulces donde años atrás también se registró un incendio similar.

Evacuaron complejos fabriles cercanos

Ante el riesgo de propagación, elementos de la Policía Municipal implementaron un operativo para desalojar a trabajadores y ciudadanos de empresas cercanas.

En el lugar participaron corporaciones de Protección Civil, bomberos, seguridad privada, personal de compañías de gas y electricidad, además de investigadores.

Las autoridades acordonaron la zona mientras equipos de emergencia intentaban controlar las llamas.

Bomberos combatieron fuego entre explosiones

Los cuerpos de rescate ingresaron al inmueble con unidades de emergencia y desplegaron mangueras para atacar el incendio directamente en almacenes y áreas de herramientas.

También realizaron maniobras para abrir compuertas y combatir el fuego desde distintos frentes, además de buscar abastecimiento en depósitos y tanques de agua del complejo.

La presencia de materiales altamente inflamables permitió que las llamas avanzaran rápidamente dentro de la planta.

En algunas zonas intervenidas quedaron residuos blancos, mientras que en la parte alta del edificio el fuego seguía saliendo por las ventanas.

Fuego destruyó área de carga y bodegas

Las llamas alcanzaron cajas de materia prima y destruyeron contenedores de camiones estacionados afuera de las bodegas de descarga.

Hasta el momento, las autoridades no determinaron si el material afectado ya estaba listo para distribución o acababa de llegar a la maquiladora.

Un capitán de bomberos informó que la prioridad de los equipos fue impedir que el incendio alcanzara plantas vecinas y provocara una emergencia mayor.

No reportaron personas lesionadas

El mando de bomberos confirmó que la fábrica fue evacuada a tiempo, por lo que no se reportaron trabajadores atrapados ni personas lesionadas dentro del inmueble.

Las investigaciones sobre las causas del incendio continuaron una vez que el fuego fue controlado parcialmente por los cuerpos de emergencia.