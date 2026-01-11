Incendio es sacudido en un edificio de departamentos en la CDMX

El incidente ocurrió durante el transcurso de la tarde del sabado y obligó a las autoridades capitalinas a activar protocolos de seguridad para evitar riesgos

Un edificio de al menos 14 pisos se incendió en calles de la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, generando una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y provocó momentos de tensión entre vecinos y residentes de la zona, la emergencia fue visible debido a la gran cantidad de humo que comenzó a salir del inmueble, lo que alertó a personas que se encontraban en los alrededores.

El incidente ocurrió durante el transcurso de la tarde del sabado y obligó a las autoridades capitalinas a activar protocolos de seguridad para evitar riesgos mayores, mientras se realizaban las labores para controlar el siniestro.

Alerta vecinal y primeros reportes

De acuerdo con información preliminar, fueron los propios habitantes del edificio y vecinos cercanos quienes dieron aviso a los servicios de emergencia tras percatarse del olor a humo y la presencia de llamas en una de las áreas del inmueble, la situación generó alarma, ya que se trata de un edificio habitacional con varios departamentos ocupados.

Algunos residentes intentaron salir por sus propios medios antes de la llegada de los cuerpos de auxilio, mientras otros permanecieron en sus viviendas siguiendo indicaciones de seguridad.

Intervención de bomberos y Protección Civil

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, en coordinación con Protección Civil, arribaron al lugar con varias unidades para atender la emergencia, los trabajos se concentraron en sofocar el fuego y evitar que se extendiera a otros niveles del edificio o a construcciones cercanas.

Las labores se prolongaron durante varios minutos debido a la intensidad del humo y a las condiciones del inmueble, lo que requirió el uso de equipo especializado para ingresar a las zonas afectadas.

Evacuación preventiva y medidas de seguridad

Como parte del protocolo, las autoridades llevaron a cabo la evacuación preventiva de varios residentes, principalmente de los departamentos más cercanos al punto donde se originó el incendio.

Según reportes por parte de las autoridades, se evacuaron a más de 90 personas del edificio para brindarles la atencion correspondiente, la zona fue acordonada por elementos de la policía capitalina para restringir el paso vehicular y peatonal, facilitando el acceso de las unidades de emergencia y reduciendo riesgos para la población.

Saldo preliminar y atención a residentes

Hasta el momento, no se ha reportado la existencia de personas lesionadas de gravedad. Sin embargo, paramédicos brindaron atención médica preventiva a algunos habitantes que presentaron síntomas leves por inhalación de humo, sin que fuera necesario su traslado a hospitales.

Evaluación de daños en el inmueble

Una vez controlado el incendio, personal de Protección Civil inició la evaluación de los daños estructurales y materiales en el edificio, estas revisiones permitirán determinar si el inmueble puede seguir siendo habitado o si será necesario restringir el acceso a ciertas áreas por seguridad.

Asimismo, se analizarán las condiciones de las instalaciones eléctricas y de gas para descartar riesgos posteriores.

Investigación sobre las causas del incendio las autoridades informaron que se abrirá una investigación formal para determinar el origen del incendio, entre las posibles causas se analizan fallas eléctricas, descuidos domésticos u otros factores, aunque hasta el momento no se ha emitido una versión oficial, los resultados de estas indagatorias serán clave para deslindar responsabilidades y prevenir futuros incidentes similares.

Afectaciones viales y reanudación de actividades

El siniestro provocó afectaciones temporales a la circulación en calles cercanas, las cuales fueron atendidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana

Una vez controlada la situación, el tránsito comenzó a normalizarse de manera gradual, de esta misma manera las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad ante cualquier emergencia.