Incendio en refinería de Dos Bocas termina con cinco muertos

El siniestro se generó luego de que se acumularan aguas aceitosas debido a las intensas lluvias que azotaron la región y que probocaron que estas se desborden

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que este martes logró sofocar un incendio registrado en la refinería Olmeca, ubicada en el municipio de Paraíso, Tabasco.

De acuerdo con la empresa, el siniestro fue detectado alrededor de las 6:00 horas en la zona perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos de la refinería Dos Bocas, como también es conocida la instalación.

Pemex detalló que, según las primeras evaluaciones, el incendio pudo originarse por la acumulación de residuos de hidrocarburos, posiblemente derivados de las lluvias torrenciales e inundaciones registradas recientemente en la región.

Tras controlar la conflagración, la petrolera nacional aseguró que las instalaciones de almacenamiento no presentan afectaciones y continúan operando con normalidad.

No obstante, la empresa indicó que se mantendrán las verificaciones correspondientes como parte de sus protocolos de seguridad industrial y protección ambiental.

En paralelo, reportes difundidos en redes sociales alertaron desde temprana hora sobre la presencia de llamas en la refinería, lo que generó preocupación entre usuarios, aunque posteriormente la situación fue controlada sin mayores incidentes.

Confirma Pemex que hubo víctimas fatales

En un comunicado oficial, la paraestatal confirmó que cinco personas perdieron la vida, una de ellas era trabajadora de Pemex.

Además, aseguró que se brindará la mejor atención posible y acompañamiento a quienes resultaron lesionados, aunque no se mencionó una cifra al respecto.