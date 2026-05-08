Incendio en Recinto Ferial Tabasco deja al menos cinco muertos

Trasciende que se pudo tratar de un cortocircuito, pero será la Coordinación Nacional de Protección Civil quien brinde mayor información en las próximas horas

Al menos cinco personas sin vida fue el saldo preliminar del incendio registrado durante la madrugada de este jueves en la Feria Tabasco 2026, según informó el gobernador Javier May.

A través de redes sociales, el mandatario estatal confirmó el deceso de estas personas, por lo que envió sus condolencias a los familiares de las víctimas.

"Durante estos lamentables hechos, cinco personas perdieron la vida, por lo que expresamos nuestras condolencias a sus familiares y ofrecemos todo nuestro apoyo ante este desafortunado incidente."

Incendio consume Nave 1 del Parque Tabasco @FeriaTabasco_ .

Según 5 muertos escribió El gobernador @TabascoJavier en sus redes sociales.

Lamentable!!! pic.twitter.com/aoTuRODoGq — #LoboEstepario (@pako_red) May 7, 2026

Aseguró que las autoridades encargadas de este caso comenzarán con las indagatorias correspondientes para determinar qué suscitó este hecho.

También mencionó que los expositores cuyas pertenencias resultaron afectadas por este siniestro, serán recompensados.

"Emprenderemos de inmediato un programa de recuperación económica para las y los expositores que resultaron afectados. No los dejaremos solos."

Aparentemente, estos hechos comenzaron alrededor de las 02:00 horas, por lo que algunos locales fueron considerados como pérdida total.

CNPC brindará detalles sobre lo sucedido en las próximas horas

Trasciende que se pudo tratar de un cortocircuito, pero será la Coordinación Nacional de Protección Civil quien brinde mayor información en las próximas horas.