Incendio en Nezahualcóyotl desata nube tóxica y alcanza a CDMX

Un fuerte incendio de pastizales en Nezahualcóyotl generó densas columnas de humo que se extendieron hacia varias alcaldías de la Ciudad de México

El Valle de México amaneció este martes 17 de febrero de 2026 con una escena poco alentadora: un incendio de pastizales en Nezahualcóyotl provocó una enorme columna de humo visible desde distintos puntos de la capital, justo cuando la región enfrenta una contingencia ambiental activa por mala calidad del aire.

El siniestro comenzó en la zona del Bordo de Xochiaca, cerca de la autopista Peñón-Texcoco y el Anillo Periférico Río de los Remedios, en un terreno limítrofe donde el fuego consumió pastizales y acumulaciones de basura.

Las densas columnas de humo negro se desplazaron hacia el oriente de la Ciudad de Mexico, afectando la visibilidad en calles y avenidas y generando un intenso olor a quemado.

Vecinos de alcaldías como Gustavo A. Madero, Cuauhtemoc, Iztacalco, Venustiano Carranza y Benito Juarez reportaron presencia de humo y reducción considerable de la visibilidad, lo que incrementó la percepción de contaminación en una jornada ya complicada por los niveles de ozono.

En redes sociales circularon imágenes donde la nube gris cubría amplias zonas del oriente metropolitano.

En plena Fase I de contingencia

El incendio ocurre mientras la Comision Ambiental de la Megalopolis mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México, debido a altas concentraciones de ozono.

De acuerdo con la autoridad ambiental, las condiciones meteorológicas no favorecen la dispersión de contaminantes. Un sistema anticiclónico mantiene estabilidad atmosférica, cielo despejado, alta radiación solar y temperaturas que podrían alcanzar los 27 grados Celsius, además de viento débil hasta media tarde.

Bajo este escenario, se prevé que la calidad del aire alcance niveles de “Muy Mala”, según el Índice Aire y Salud.

La contingencia incluye recomendaciones como evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas y la aplicación del programa Doble Hoy No Circula para vehículos particulares.

Riesgo para la salud pública

El humo generado por el incendio añade partículas suspendidas a un ambiente ya saturado de contaminantes. Esta combinación incrementa el riesgo para grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Autoridades ambientales y de protección civil activaron protocolos de monitoreo de la calidad del aire, mientras cuerpos de emergencia trabajan para controlar y sofocar las llamas en la zona del Bordo de Xochiaca.

Las autoridades mantienen el llamado a la población para atender las recomendaciones oficiales, reducir la exposición al aire contaminado y reportar cualquier situación de riesgo a los números de emergencia correspondientes.