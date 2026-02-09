Incendio en el corralón arrasa 184 vehículos en Tlaxcala

Un fuerte incendio registrado la mañana de este sábado 7 de febrero de 2026 en el corralón de la Fiscalía de Tlaxcala, ubicado en el municipio de Tzompantepec

Un fuerte incendio registrado en el corralón de la Fiscalía de Tlaxcala, ubicado en el municipio de Tzompantepec, dejó como saldo preliminar la pérdida total de 184 vehículos.

El siniestro comenzó alrededor de las 10:30 horas y generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Ante la magnitud de las llamas, se activó un protocolo de respuesta con la participación del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y servicios de emergencia de Tzompantepec y Apizaco.

También se sumaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes colaboraron en las labores de contención y resguardo del perímetro, logrando evitar que el fuego se extendiera a todo el predio.

De acuerdo con la Fiscalía de Tlaxcala, el corralón albergaba cerca de 600 unidades, entre automóviles y motocicletas.

El reporte oficial detalla que 184 vehículos fueron consumidos por el fuego, principalmente aquellos con más de 10 años de antigüedad que formaban parte del inventario de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado.

En contraste, aproximadamente 425 unidades permanecieron intactas en otra sección del depósito gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia.

La Fiscalía estatal informó que ya se inició una carpeta de investigación para esclarecer las causas del incendio y determinar posibles responsabilidades.