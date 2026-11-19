Una intensa columna de humo en uno de los vagones obligó a detener el tren cerca de Témoris; no se reportaron personas lesionadas

Momentos de tensión vivieron los pasajeros del tren turístico El Chepe Express, luego de que uno de sus vagones comenzara a emitir una densa columna de humo mientras circulaba por la Sierra Tarahumara, cerca de la estación Témoris, en Chihuahua.

El incidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas del martes 17 de noviembre, cuando el convoy se dirigía hacia Los Mochis, Sinaloa. Ante la presencia de humo, el operador detuvo la marcha y los viajeros tuvieron que descender de manera preventiva para evitar riesgos.

Personal de El Chepe controló la emergencia

De acuerdo con los primeros reportes, el problema habría comenzado por el sobrecalentamiento de uno de los motores, al que presuntamente le cayó combustible diésel, lo que ocasionó la humareda que alertó a los pasajeros.

La cuadrilla del tren intervino para controlar la situación y logró sofocar el humo en aproximadamente 15 minutos. Una vez que las condiciones fueron consideradas seguras, los pasajeros pudieron regresar a los vagones y continuar el recorrido.

El tren continuó su recorrido con retraso

Tras la atención del incidente, no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas. Sin embargo, la emergencia provocó un retraso aproximado de dos horas en el itinerario del Chepe Express.

El convoy reanudó su trayecto con destino a Los Mochis, mientras que el origen exacto del incidente permanece pendiente de confirmación mediante un dictamen técnico.

La presencia de humo también fue observada por habitantes de la zona, quienes compartieron imágenes y videos en redes sociales, donde se generó preocupación por la situación de los viajeros.