Incendio en centro de Los Mochis deja dos muertos

Una de las versiones preliminares establece que el incendio pudo comenzar durante un posible motín o altercado entre internos

Un incendio registrado en el centro de rehabilitación El Mesón Casa de Restauración, en Los Mochis, dejó un saldo actualizado de dos personas fallecidas y cinco lesionadas, dos de ellas con quemaduras de gravedad.

La emergencia comenzó alrededor de las 14:30 horas de este domingo 9 de agosto en el inmueble localizado sobre la calle Serapio Rendón, entre Juan Aldama y Belisario Domínguez, en la colonia La Cuchilla.

El fuego y la acumulación de humo provocaron que internos y trabajadores buscaran salir del establecimiento antes de la llegada de los cuerpos de emergencia. De manera preliminar, se estima que cerca de 29 personas se encontraban dentro del centro cuando comenzó el siniestro.

Dos lesionados fueron trasladados de gravedad

Las personas fallecidas fueron identificadas preliminarmente como Sergio “N”, de 61 años, y José Luis “N”, de 42. Sus cuerpos fueron localizados durante la revisión del inmueble, después de que los bomberos controlaron las llamas.

Cinco personas recibieron atención médica por quemaduras e intoxicación por humo. Entre los heridos de gravedad se encuentran Ángel “N”, de 50 años, y Jesús “N”, de 38, quienes fueron trasladados al Hospital General de Los Mochis.

En la atención de la emergencia participaron Bomberos de Los Mochis, Protección Civil de Ahome, Cruz Roja y los Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome. Policías municipales y elementos de Tránsito acordonaron el sector y restringieron la circulación mientras continuaban las labores de rescate.

Personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano también permaneció en el lugar para brindar seguridad durante la intervención de los cuerpos de emergencia y las diligencias ministeriales.

Investigan posible motín como origen del incendio

Una de las versiones preliminares establece que el incendio pudo comenzar durante un posible motín o altercado entre internos. En medio de la emergencia, aproximadamente 28 personas habrían abandonado las instalaciones, aunque las autoridades todavía no han confirmado esta cifra ni precisado si todas fueron localizadas.

La posible participación de internos en el inicio del fuego forma parte de las líneas que deberán esclarecerse mediante los peritajes. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre el punto exacto donde comenzaron las llamas ni sobre las circunstancias que provocaron su propagación.

Elementos de la Fiscalía realizaron la búsqueda y recolección de indicios, mientras los cuerpos fueron trasladados para practicarles las necropsias correspondientes y establecer oficialmente las causas de muerte.

Clausuran el centro de rehabilitación

Después de concluir las labores de emergencia, El Mesón Casa de Restauración quedó clausurado mientras se revisan las condiciones del inmueble y continúa la investigación.

Una mujer señalada como encargada del establecimiento fue trasladada ante las autoridades para rendir su declaración sobre lo ocurrido. Hasta ahora no se ha informado que se encuentre formalmente detenida o que exista alguna acusación en su contra.

Las autoridades tampoco han precisado si el centro contaba con permisos vigentes, salidas de emergencia, programa interno de Protección Civil y las certificaciones necesarias para operar, aspectos que podrían incorporarse a la investigación para determinar posibles responsabilidades.