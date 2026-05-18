Incendio en Cañón del Padre, Tijuana deja 39 casas destruidas

El fuego en el Cañón del Padre afectó a 38 familias, dejó 231 personas damnificadas y causó daños a mascotas rescatadas por autoridades

Un incendio registrado la tarde del viernes 15 de mayo en el asentamiento irregular del Cañón del Padre, en Tijuana, Baja California, consumió por completo 39 viviendas y provocó daños parciales en al menos ocho más.

El siniestro ocurrió a la altura de la Vía Rápida Alamar, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia, incluidos Bomberos de Tijuana, quienes trabajaron para controlar las llamas en una zona con viviendas mayormente construidas de madera.

Más de 230 personas resultaron afectadas

De acuerdo con el balance preliminar del Ayuntamiento de Tijuana, el incendio dejó 38 familias afectadas, equivalentes a 231 personas damnificadas.

Entre ellas se encuentran 69 menores de edad, 151 adultos mayores y 11 personas con discapacidad, quienes reciben apoyo y acompañamiento por parte de autoridades municipales.

Durante la emergencia, dos personas resultaron lesionadas tras sufrir caídas mientras intentaban ponerse a salvo.

Además, dos familias fueron trasladadas a un refugio temporal en la colonia Emperadores, mientras que el resto encontró resguardo con vecinos o familiares.

Rescatan a perros y gato afectados por incendio

La emergencia también impactó a animales de compañía. Autoridades municipales, en coordinación con organizaciones de rescate, brindaron atención a 14 perros y un gato afectados por el incendio.

De los animales atendidos, 13 permanecen estables, mientras que un gato y un perro pug continúan en estado crítico bajo supervisión médica.

Las mascotas rescatadas fueron llevadas al Centro de Control Animal Municipal para continuar con su tratamiento y resguardo, mientras dependencias municipales realizan evaluación de daños y asistencia social para las familias que perdieron su patrimonio.