VIE 14 FEB
30°

Nacional

Incendio destruye decenas de cabañas en Punta Zicatela

Por: María Fernanda Colunga

07 Marzo 2026, 13:41

Compartir
WhatsApp

La Secretaría de Turismo mantiene vigilancia sobre la zona y acompañamiento a los comerciantes mientras se realizan los trabajos de recuperación.

Incendio destruye decenas de cabañas en Punta Zicatela

Un voraz incendio afectó durante la madrugada de este viernes entre 60 y 70 cabañas en Punta Zicatela, Puerto Escondido, incluyendo restaurantes, comercios y hostales. El siniestro se registró alrededor de la 01:30 horas y se propagó rápidamente debido a las techumbres de palapa.

Al lugar acudieron unidades municipales de Protección Civil de Santa María Colotepec y San Pedro Mixtepec, Bomberos Oaxaca y piperos, quienes trabajaron durante la madrugada para controlar el fuego. Autoridades informaron que se afectaron entre 40 y 45 cabañas, pero no se reportaron víctimas ni personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Convocatoria a la comunidad para labores de limpieza

El gobierno municipal de Santa María Colotepec hizo un llamado a vecinos y prestadores de servicios turísticos para sumarse a las labores de limpieza y recuperación de la zona afectada. Los voluntarios fueron convocados a reunirse llevando guantes, palas y herramientas para apoyar en el retiro de escombros y rehabilitación del área.

Apoyo del gobierno de Oaxaca a comerciantes

El Gobierno de Oaxaca activó acciones de atención y acompañamiento para los afectados. El gobernador Salomón Jara Cruz instruyó una respuesta inmediata para respaldar a prestadores de servicios turísticos y comerciantes, movilizando a Bomberos, Policía Estatal, Policía Municipal y Protección Civil Estatal.

Supervisión y recuperación de Punta Zicatela

La Secretaría de Turismo mantiene vigilancia sobre la zona y acompañamiento a los comerciantes mientras se realizan los trabajos de recuperación. Jara Cruz destacó que las actividades turísticas continúan con normalidad bajo supervisión, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los visitantes y avanzar en la pronta rehabilitación de este importante destino costero.

Comentarios