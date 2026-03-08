Incendio destruye decenas de cabañas en Punta Zicatela

La Secretaría de Turismo mantiene vigilancia sobre la zona y acompañamiento a los comerciantes mientras se realizan los trabajos de recuperación.

Un voraz incendio afectó durante la madrugada de este viernes entre 60 y 70 cabañas en Punta Zicatela, Puerto Escondido, incluyendo restaurantes, comercios y hostales. El siniestro se registró alrededor de la 01:30 horas y se propagó rápidamente debido a las techumbres de palapa.

Al lugar acudieron unidades municipales de Protección Civil de Santa María Colotepec y San Pedro Mixtepec, Bomberos Oaxaca y piperos, quienes trabajaron durante la madrugada para controlar el fuego. Autoridades informaron que se afectaron entre 40 y 45 cabañas, pero no se reportaron víctimas ni personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Fui hace un par de años a Zicatela, todos saben quienes son los narcos y los idolatran.



La “Maña” les dicen.



Hoy Arden negocios en Punta Zicatela.



El fuego arrasó con 15 restaurantes y 50 palapas.



Seguro se les salió de las manos el crimen.

pic.twitter.com/zq4MAtR9ng — Sofia. 👸 ☘️ (@LSofiaDim) March 6, 2026

Convocatoria a la comunidad para labores de limpieza

El gobierno municipal de Santa María Colotepec hizo un llamado a vecinos y prestadores de servicios turísticos para sumarse a las labores de limpieza y recuperación de la zona afectada. Los voluntarios fueron convocados a reunirse llevando guantes, palas y herramientas para apoyar en el retiro de escombros y rehabilitación del área.

Apoyo del gobierno de Oaxaca a comerciantes

El Gobierno de Oaxaca activó acciones de atención y acompañamiento para los afectados. El gobernador Salomón Jara Cruz instruyó una respuesta inmediata para respaldar a prestadores de servicios turísticos y comerciantes, movilizando a Bomberos, Policía Estatal, Policía Municipal y Protección Civil Estatal.

Detrás de cada negocio afectado tras el incendio de comercios en Punta Zicatela hay familias, cocineras, meseros y pescadores que dependen de esta actividad para su sustento.@RaulRuizRobles pic.twitter.com/ExCy0LSszr — Secretaría de Desarrollo Económico Oaxaca (@DesEconomicoOax) March 6, 2026

Supervisión y recuperación de Punta Zicatela

La Secretaría de Turismo mantiene vigilancia sobre la zona y acompañamiento a los comerciantes mientras se realizan los trabajos de recuperación. Jara Cruz destacó que las actividades turísticas continúan con normalidad bajo supervisión, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los visitantes y avanzar en la pronta rehabilitación de este importante destino costero.