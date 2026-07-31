Incendio de tráiler bloquea autopista Colima-Guadalajara

Un tractocamión se incendió en la autopista Colima-Guadalajara, lo que provocó el cierre total de la circulación durante varias horas

Un tractocamión con doble remolque se incendió durante la madrugada de este jueves sobre la autopista Colima-Guadalajara, provocando la interrupción total de la circulación con dirección a la capital de Jalisco.

El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 135, cerca de la comunidad de Quesería, en el municipio de Colima, de acuerdo con información de la Dirección Estatal de Protección Civil (DEPC).

No hubo personas lesionadas

Elementos de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos de Colima acudieron al sitio para atender la emergencia. A su llegada confirmaron que no había personas lesionadas.

Tras varios minutos de labores, los equipos de emergencia lograron controlar y extinguir el incendio, evitando que las llamas se propagaran.

Debido al siniestro, la autopista permaneció completamente bloqueada desde las 6:00 horas mientras se realizaban las maniobras para retirar la unidad siniestrada y limpiar la carpeta asfáltica.

La circulación fue restablecida una vez concluyeron los trabajos de atención y retiro del tractocamión.