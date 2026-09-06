Incendio de pipas moviliza a bomberos en zona industrial

Autoridades locales solicitaron ceder el paso a las unidades de emergencia y no acercarse al perímetro del incidente en la zona.

Un severo incendio movilizó a diversos cuerpos de emergencia y unidades de rescate tras registrarse el fuego en pipas que contenían diésel, situadas sobre la calle Tenayuca número 74, en una zona industrial de la entidad mexiquense.

El director de Protección Civil y Bomberos, el ingeniero Jenaby Israel Anaya Gutiérrez, informó en el lugar de los hechos que el personal operativo trabaja intensamente para contener el avance del fuego. La principal prioridad de los brigadistas consiste en sofocar las llamas acumuladas en los contenedores de combustible para evitar que el siniestro se propague hacia las naves industriales y predios empresariales vecinos.

Para atender la contingencia, se activó un trabajo conjunto que incluye el apoyo de elementos de bomberos y personal de auxilio provenientes de municipios aledaños, quienes sumaron esfuerzos con equipos especializados e infraestructura de combate de incendios de gran escala. De acuerdo con los reportes del personal al mando, se mantiene un cerco de control en los perímetros del sector afectado para garantizar la seguridad del área.

Las autoridades locales hicieron un llamado urgente a los ciudadanos y automovilistas que transitan por la zona para abstenerse de acercarse al perímetro del incidente. Asimismo, solicitaron la colaboración de la población para ceder el paso a las unidades de emergencia, ambulancias y camiones cisterna que continúan arribando al sitio para apoyar en las labores de extinción y aseguramiento del perímetro.