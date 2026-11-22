El fuego provocó el colapso de una sección del techo del mercado en Lomas de Chapultepec. No se reportaron personas lesionadas

Un incendio registrado la noche del viernes 20 de noviembre en el Mercado Prado Norte, ubicado en la colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, movilizó a cuerpos de emergencia y provocó daños en el inmueble, incluido el colapso de una parte del techo.

El siniestro comenzó en un local comercial situado en el cruce de las calles Prado Norte y Explanada. Tras recibir el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio y establecieron un perímetro de seguridad para facilitar el ingreso y las maniobras de los bomberos.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México trabajó para controlar el fuego, mientras elementos de Protección Civil apoyaron en la atención de la emergencia.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, el incendio afectó objetos y materiales almacenados en el mercado. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil indicó que entre los productos alcanzados por las llamas se encontraban piñatas y materiales plásticos.

El director del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que el fuego fue extinguido durante la madrugada de este sábado 21 de noviembre. Sin embargo, la intensidad del incendio ocasionó el colapso de la estructura del techo.

Continúan trabajos para evaluar los daños

Una vez controlada la emergencia, los bomberos comenzaron las labores de remoción de escombros y enfriamiento para descartar riesgos de que las llamas se reactivaran.

Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas. Mientras tanto, se pidió a vecinos y comerciantes evitar acercarse al inmueble y permitir el paso de las unidades de emergencia.

Locatarios acudieron al mercado para conocer las condiciones de sus establecimientos, pero el acceso quedó sujeto a la evaluación de las autoridades y a la conclusión de los trabajos de seguridad.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente qué provocó el incendio. Las autoridades deberán determinar el origen del fuego y establecer el alcance de los daños materiales en el centro de abasto.