Incendio consume parte del Mercado Central de Acapulco

Un incendio se registró durante la madrugada en el Mercado Central de Acapulco; el humo fue visible a varios kilómetros.

Un incendio se registró durante la madrugada de este 16 de septiembre en el Mercado Central de Acapulco, Guerrero, provocando una intensa columna de humo que pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con la información disponible, las llamas comenzaron en la nave de las flores del mercado. Hasta el momento no se han informado las causas que originaron el siniestro.

Protección Civil atiende el incendio

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero informó que se desplegaron labores para atender la emergencia y trabajar en el control y sofocación del fuego.

Las acciones se realizan en coordinación con elementos de Protección Civil del municipio de Acapulco.

Ante el incendio, las autoridades recomendaron a la población extremar precauciones y evitar acercarse al Mercado Central, salvo que sea necesario.

La columna de humo generada por el siniestro permaneció visible a varios kilómetros a la redonda mientras continuaban los trabajos de los cuerpos de emergencia.