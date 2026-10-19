Incendio consume marisquería en Boca del Río, Veracruz

Los daños en el restaurante fueron de consideración, pero tampoco se había informado una estimación económica de las pérdidas

Un incendio destruyó prácticamente en su totalidad el restaurante de mariscos Villa Rica Express, en Boca del Río, Veracruz, la mañana de este domingo 18 de octubre. La emergencia obligó a evacuar preventivamente a huéspedes de un hotel vecino y a cerrar temporalmente la circulación sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines.

El establecimiento, ubicado en la esquina con la calle Orquídeas, en el fraccionamiento Jardines de Virginia, se encontraba cerrado cuando comenzó el fuego. No se reportaron personas lesionadas ni fallecidas.

El fuego consumió la palapa y el mobiliario

El reporte de emergencia se recibió minutos antes de las 7:00 horas. Las llamas avanzaron por la estructura de madera y la cubierta de palma del restaurante, alcanzaron parte del mobiliario y generaron una columna de humo visible desde los alrededores.

Al menos cuatro unidades de Bomberos Conurbados acudieron para combatir el incendio. Tras controlar las llamas, los equipos realizaron labores de enfriamiento para evitar que el fuego se reactivara.

Como medida preventiva, personas hospedadas en el hotel Four Points, situado junto al restaurante, fueron evacuadas ante la cercanía del fuego y la presencia de humo. No se dio a conocer el número de huéspedes que tuvieron que salir.

Personal de Tránsito Municipal restringió temporalmente el paso en el sentido de sur a norte del bulevar Ruiz Cortines para facilitar las maniobras de los cuerpos de emergencia y mantener a los automovilistas alejados del área de riesgo.

En el operativo también participaron elementos de Protección Civil y corporaciones de seguridad, que apoyaron en el resguardo de la zona.

Las causas permanecen sin confirmar

El origen del incendio no había sido determinado oficialmente al momento de los reportes consultados. Aunque surgieron versiones sobre un posible cortocircuito y testimonios de una detonación, no existe un dictamen público que permita establecer cómo comenzó el siniestro.

Los daños en el restaurante fueron de consideración, pero tampoco se había informado una estimación económica de las pérdidas.