Un incendio en una fábrica de muebles de Iztacalco consumió colchones y otros objetos; una escuela cercana fue evacuada y no hubo lesionados

Un incendio registrado en un inmueble de la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, provocó la movilización de los servicios de emergencia y la evacuación preventiva de una escuela cercana.

El siniestro ocurrió durante la mañana de este 23 de noviembre de 2026, luego de que se reportara fuego al interior de un establecimiento que, de acuerdo con los primeros informes, operaba como una fábrica de muebles.

Fuego consumió colchones y diversos objetos

El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, informó que los equipos de emergencia atendieron el incendio en el inmueble, donde las llamas alcanzaron colchones y otros materiales.

A través de sus redes sociales, el funcionario comunicó que el fuego había sido extinguido en su totalidad y que los bomberos continuaban con los trabajos de remoción y enfriamiento para evitar que se reavivaran las llamas.

Como medida preventiva, las autoridades evacuaron un colegio privado ubicado en las inmediaciones del lugar. La decisión permitió mantener a salvo a la comunidad escolar mientras se desarrollaban las labores de emergencia.

Investigan posible cortocircuito como causa del incendio

Los primeros reportes señalaron que el incendio pudo haber comenzado a consecuencia de un cortocircuito; sin embargo, esta versión no había sido confirmada oficialmente.

Tras controlar el fuego, los bomberos realizaron maniobras para enfriar la zona y retirar los materiales afectados.

Las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas y que el incidente dejó daños materiales en el establecimiento.