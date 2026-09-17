Incendio consume bodega de químicos en Acolman, Edomex

Un incendio provocó daños en una fábrica de productos químicos en Acolman, Estado de México; 30 personas fueron desalojadas de viviendas cercanas

Un incendio de gran magnitud se registró durante la madrugada de este miércoles en una bodega de productos químicos ubicada en la colonia Radio Faro, en Acolman, Estado de México.

La empresa, almacenaba decenas de tambos con material químico y aceites. Las llamas provocaron el colapso de la techumbre y alcanzaron varios vehículos que se encontraban dentro del inmueble.

Vecinos de la zona reportaron que desde el interior de la fábrica se observaban llamas de gran altura y se escuchaban explosiones, aparentemente relacionadas con los recipientes que almacenaban los productos.

Elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron al sitio, ubicado en el cruce de avenida de las Torres y calle 9, para iniciar las labores de control del fuego.

De acuerdo con personal de Protección Civil municipal, el reporte fue recibido alrededor de las 3:00 de la madrugada. Debido a la magnitud del siniestro y al tipo de materiales almacenados, se solicitó apoyo a cuerpos de emergencia de municipios cercanos.

El fuego se extendió rápidamente por la bodega, que tenía una superficie aproximada de mil 50 metros cuadrados, debido a la presencia de productos químicos y aceites inflamables.

Desalojan cinco viviendas cercanas

Como medida preventiva, policías municipales y estatales acordonaron el área y evacuaron a 30 personas de cinco viviendas ubicadas en las inmediaciones de la fábrica.

Las autoridades no reportaron personas lesionadas a consecuencia del incendio.

En las labores para sofocar las llamas participaron cuerpos de emergencia de Acolman, Ecatepec, Atenco, Teotihuacán, Tezoyuca y San Martín de las Pirámides.

Los trabajos se prolongaron durante varias horas debido a las condiciones del inmueble y a los materiales almacenados en su interior.

Durante la mañana comenzaron las labores de remoción de los materiales afectados, con el objetivo de descartar puntos de calor y evitar que el fuego se reavivara.