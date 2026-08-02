Incendio consume bar en San Juan Teotihuacán, Edomex

Un incendio afectó un restaurante bar en San Juan Teotihuacán; autoridades reportaron solo daños materiales y ningún lesionado

Un incendio registrado durante la mañana de este sábado consumió parte del restaurante bar La Patrona, ubicado en el municipio de San Juan Teotihuacán, Estado de México, sin que se reportaran personas lesionadas o fallecidas.

El siniestro fue reportado a las autoridades minutos antes de las 08:00 horas, luego de que una columna de humo comenzó a salir del inmueble localizado sobre la calle Isidoro Favela, en la colonia Evangelista.

Bomberos acudieron para controlar las llamas

Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en atender el llamado de emergencia y notificaron a las autoridades estatales sobre el incendio en el establecimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, hasta el momento se desconoce la causa que originó el fuego, por lo que autoridades mantienen las investigaciones correspondientes para determinar cómo inició la conflagración.

Las llamas alcanzaron varios metros de altura y generaron una intensa movilización de cuerpos de emergencia debido a la magnitud del incendio.

No hubo personas heridas

Pese a la intensidad del fuego, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas ni personas lesionadas, aunque el inmueble presentó daños materiales.

Personal de Bomberos y Protección Civil de Teotihuacán acudió al sitio para realizar las labores de control y sofocación del incendio, con apoyo de elementos de Acolman.

Tras controlar la emergencia, los equipos de seguridad y protección civil realizaron inspecciones en la zona para evaluar las condiciones del establecimiento y descartar riesgos para habitantes y comercios cercanos.