Incendian unidades policiales por accidente fatal en Veracruz

Otros agentes de la Secretaría de Seguridad Pública llegaron para resguardar y retirar a sus compañeros, lo que incrementó el enojo de los manifestantes

La muerte de un automovilista tras un choque con una patrulla de la Policía Estatal desató una protesta que terminó con dos unidades oficiales y un módulo de seguridad incendiados en el municipio de Álamo Temapache, Veracruz.

El accidente se registró durante la tarde del sábado en un tramo municipalizado de la carretera federal Álamo–Tihuatlán, cerca de la zona donde se encontraba el monumento a El Colotero.

En el percance participaron un automóvil particular y una patrulla con número económico SP-4719. El conductor del vehículo civil perdió la vida, mientras que reportes preliminares señalaron que una mujer embarazada habría resultado lesionada.

Pobladores acusan presunto exceso de velocidad

Tras conocerse el fallecimiento, decenas de habitantes se concentraron en el lugar y responsabilizaron a los policías estatales por el accidente.

Los inconformes señalaron que la unidad oficial presuntamente circulaba a exceso de velocidad, versión que deberá ser comprobada mediante los peritajes.

La tensión aumentó cuando los pobladores intentaron retener a los elementos que viajaban en la patrulla para exigir que el conductor fuera presentado ante las autoridades y respondiera por lo ocurrido.

Otros agentes de la Secretaría de Seguridad Pública llegaron para resguardar y retirar a sus compañeros, lo que incrementó el enojo de los manifestantes.

Incendian patrulla y motocicleta policial

Durante la protesta, un grupo de personas prendió fuego a la patrulla involucrada en el choque y a una motocicleta perteneciente a la Policía Estatal.

Ante el número de inconformes reunidos en el sector, elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Municipal reforzaron la seguridad en la zona.

Las llamas consumieron las unidades oficiales y generaron una nueva movilización de las corporaciones. Inicialmente no se reportaron personas lesionadas ni detenidas por estos hechos.

Protesta se extiende hasta módulo de seguridad

Horas después, otro grupo se trasladó hasta el módulo de Seguridad Pública ubicado en el ejido Estero del Ídolo, donde exigió que el policía señalado como conductor de la patrulla fuera entregado a las autoridades competentes.

La movilización escaló durante la noche, cuando personas no identificadas incendiaron las instalaciones policiales y ocasionaron daños materiales en el inmueble.

Las autoridades deberán determinar la mecánica del accidente, la velocidad a la que circulaban ambos vehículos y las posibles responsabilidades de sus conductores. También se investigará la quema de la patrulla, la motocicleta y el módulo policial.