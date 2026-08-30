Incendian ring de Noche Suprema y suspenden evento en Hermosillo

Un grupo armado irrumpió en el CUM de Hermosillo, disparó e incendió el ring de Noche Suprema; el evento fue suspendido

La función de boxeo para influencers Noche Suprema: El Norte Manda, programada para este sábado 29 de agosto en Hermosillo, fue suspendida luego de que un grupo de hombres armados ingresara al Centro de Usos Múltiples (CUM), realizara disparos y prendiera fuego al ring instalado para el espectáculo.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes, alrededor de las 20:30 horas, en el inmueble ubicado sobre Periférico Norte y bulevar Solidaridad, frente a la Comandancia Norte de la Policía Municipal.

De acuerdo con los primeros reportes y testimonios recabados en el sitio, se escucharon varias detonaciones mientras trabajadores y asistentes buscaban ponerse a salvo.

La Mesa Estatal de Seguridad confirmó que el incidente no dejó personas lesionadas ni fallecidas.

Después de lo ocurrido, elementos de corporaciones municipales, estatales y federales acudieron al inmueble para asegurar la zona e iniciar las investigaciones con el objetivo de identificar a los responsables.

En el operativo participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, Fiscalía General de la República y Policía Municipal.

Suspenden la función de box

La Mesa Estatal de Seguridad confirmó posteriormente la cancelación de Noche Suprema, luego de los daños ocasionados en las instalaciones donde se desarrollaría la función.

La autoridad señaló que el promotor contaba con permisos de Protección Civil emitidos por el Ayuntamiento de Hermosillo, pero no habría garantizado las medidas de seguridad necesarias para llevar a cabo el evento.

Por esta razón, el espectáculo que contemplaba combates entre influencers, entretenimiento y presentaciones musicales quedó suspendido a pocas horas de su realización.

Entre las principales atracciones de la función estaba previsto el regreso del ex campeón mundial Miguel “Alacrán” Berchelt, además de distintos enfrentamientos entre creadores de contenido.

La cartelera había sido promocionada durante las últimas semanas y se esperaba la llegada de miles de asistentes al CUM.