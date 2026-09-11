Incautan ocho millones de cigarros en Aduana de Michoacán

Elementos de Aduanas, Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana descubrieron el cargamento de los paquetes

Autoridades federales decomisaron este jueves en Michoacán ocho millones de cigarros provenientes de Hong Kong, China.

A través del Gabinete de Seguridad de México, anunció que la incautación se dio en la aduana de Lázaro Cárdenas, luego de que autoridades revisaron el cargamento.

En la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, personal de @ANAM_mx, @SEMAR_mx y @SSPCMexico aseguró más de 8 millones de cigarros apócrifos ocultos en un cargamento procedente de Hong Kong, China, que había sido declarado como cajas de papel para comida.



La detección fue resultado… pic.twitter.com/fvzoSVM4tv — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 10, 2026 Elementos de Aduanas, Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) descubrieron que los paquetes declarados como cajas de papel para comida. Esta detección fue resultado de labores de inteligencia, análisis de riesgo y seguimiento operativo, las cuales permitieron identificar el ingreso de la mercancía en el país.