Incautan metanfetamina y fentanilo en la Aduana de Tijuana

Un perro adiestrado de las fuerzas federales localizó los cargamentos ilícitos ocultos dentro de cajas de comercio exterior.

Como resultado de las labores permanentes de inspección y vigilancia en los puntos fronterizos del país, personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Guardia Nacional (GN), logró el aseguramiento de aproximadamente 1,357 kilogramos de metanfetamina y 10 kilogramos de fentanilo en la Aduana de Tijuana.

La intervención se llevó a cabo en el área de exportación del recinto aduanal durante una revisión de rutina aplicada a cargamentos comerciales. La sustancia fue detectada gracias a la intervención del ejemplar canino RINI, especializado en la localización de narcóticos, cuyo marcaje positivo alertó a los efectivos sobre la presencia de objetos sospechosos ocultos en el interior de diversas cajas.

Tras la alerta del binomio, las autoridades procedieron a realizar una inspección exhaustiva del cargamento, confirmando el hallazgo de los empaques con las drogas sintéticas.

Todo el material narcótico asegurado fue puesto de inmediato a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y el deslinde de responsabilidades. Con esta acción, las fuerzas federales reafirmaron su compromiso de reforzar los controles aduaneros para combatir el tráfico transfronterizo de drogas.