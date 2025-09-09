Incautan más de una tonelada de metanfetamina en Sonora

Los detenidos dijeron transportar residuos peligrosos, sin embargo, al no presentar medidas de seguridad levantaron sospechas y en la inspección se vio la droga

Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano lograron una importante incautación de más de una tonelada de metanfetamina en un operativo coordinado en el estado de Sonora. La acción resultó en la detención de dos personas.

Los hechos tuvieron lugar en un puesto de seguridad ubicado en el kilómetro 75 del tramo carretero Golfo de Santa Clara-San Luis Río Colorado. Personal de ambas instituciones realizaba inspecciones aleatorias cuando detuvieron un vehículo de carga.

El conductor y su acompañante afirmaron transportar "residuos peligrosos" desde Puerto Peñasco con destino a San Luis Río Colorado. Sin embargo, el vehículo no cumplía con las especificaciones requeridas para el traslado de este tipo de materiales, lo que levantó sospechas.

Ante las inconsistencias, los elementos de seguridad utilizaron equipo de rayos gamma para una inspección más detallada, detectando anomalías en la carga. La revisión exhaustiva del vehículo reveló la presencia de 17 tambos de 200 litros, cada uno conteniendo bolsas de plástico rojas, etiquetadas falsamente como "residuos peligrosos".

En el interior de estas bolsas se descubrió un total de 1.1 toneladas de una sustancia granulada con las características de la metanfetamina.

Los dos detenidos fueron informados de sus derechos y registrados en el Registro Nacional de Detenciones. Tanto el vehículo como el narcótico incautado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para dar inicio a las investigaciones pertinentes.

Con esta acción, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano reafirman su compromiso de combatir el traslado y la distribución de sustancias ilícitas que representan un grave riesgo para la salud pública.