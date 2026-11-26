Tras una inspección física, se identificó que los productos presuntamente eran apócrifos, por lo que se impidió su ingreso al mercado nacional

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) aseguró este miércoles 18 millones 672 mil cigarrillos presuntamente apócrifos durante dos operaciones realizadas en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El primer decomiso se realizó durante la inspección de un contenedor, donde personal aduanero localizó 861 bultos que contenían 10 millones 332 mil cigarrillos, los cuales presentaban irregularidades relacionadas con derechos de propiedad intelectual.

🛃 La #ANAM, en coordinación con @SEMAR_mx y @SSPCMexico, aseguró 18 millones 672 mil cigarrillos presuntamente apócrifos en dos operaciones en la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán. 📦 En la primera revisión se localizaron 861 bultos con 10 millones 332 mil cigarrillos con irregularidades en materia de propiedad intelectual. 🔍 En la segunda operación se identificaron 834 bultos con 8 millones 340 mil cigarrillos procedentes de Singapur. 🤝 Con estas acciones se refuerza el combate al comercio ilícito, la protección de la propiedad intelectual y la seguridad de las cadenas de suministro. 📰 Comunicado de prensa: https://t.co/l1ibuqlMm0 #ANAM #Marina #SSPC — Aduanas de México (@AduanasMx) November 25, 2026 En una segunda operación, derivada de los mecanismos de análisis de riesgo y revisión de mercancías, las autoridades detectaron otros 834 bultos con 8 millones 340 mil cigarrillos procedentes de Singapur. Tras una inspección física, se identificó que los productos presuntamente eran apócrifos, por lo que se impidió su ingreso al mercado nacional. En ambos casos, la mercancía quedó asegurada y bajo resguardo en el recinto fiscalizado correspondiente, mientras se llevan a cabo los procedimientos legales aplicables en materia de propiedad intelectual. La ANAM señaló que estas acciones forman parte de las medidas de control para identificar productos falsificados, evitar su comercialización y combatir el comercio ilícito, además de proteger la propiedad intelectual y fortalecer la seguridad de las cadenas de suministro.