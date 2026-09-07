Incautan 7.8 toneladas de droga en Guerrero: García Harfuch

Entre las acciones se decomisaron 11 contenedores de 500 litros, 20 tambos de 200 litros, 16 tanques de gas LP, así como recipientes y condensadores

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó este domingo el desmantelamiento de tres laboratorios clandestinos utilizados para la fabricación de metanfetamina en las inmediaciones de la zona serrana de Guerrero, donde aseguraron más de 7.8 toneladas y aproximadamente 25,800 litros de sustancias y precursores químicos.

A través de redes sociales, el titular de la dependencia detalló que uno de estos campamentos se encontraba en el municipio de Coahuayutla de José María Izazaga, mientras que los otros dos se situaban en Zirándaro de los Chávez.

En una operación conjunta de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, en coordinación con autoridades del Estado de Guerrero, fueron localizados y desmantelados de manera simultánea tres laboratorios clandestinos para producir metanfetamina en Guerrero:

uno en Coahuayutla de José… pic.twitter.com/aD7ARe0UPa — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 6, 2026 En el primer despliegue registrado en Zirándaro, elementos federales lograron localizar 127 tambos con capacidad de 200 litros, 26 tinas, dos de ellas con 1,000 kilos de un material blanco, 47 tanques de gas, seis reactores industriales, dos quemadores, una mezcladora industrial y diversos recipientes con sustancias químicas. También se logró localizar una caja con aproximadamente 2,400 kilos de una sustancia química, 663 kilos de cloruro de amonio y 3,750 kilos de sosa cáustica. En una segunda acción, se aseguraron 11 contenedores de 500 litros, 20 tambos de 200 litros, siete garrafas, 16 tanques de gas LP, tres reactores con sus condensadores, seis garrafas con sustancias químicas y cinco destiladores, así como diversos recipientes, condensadores y otras herramientas para la producción de dicha droga. Mientras que en Coahuayutla, los agentes localizaron: 30 tambos de 200 litros

100 bidones de 50 litros

40 garrafas

Un tanque de gas LP de mil litros

Diversos equipos

Condensadores

Tinas industriales En estos despliegues participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con información brindada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).